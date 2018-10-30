В Махачкале чемпион по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии

В одном из кафе Махачкалы в ночь на воскресенье был убит сотрудник Росгвардии, в преступлении подозревают чемпиона мира по рукопашному бою, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

Сообщается, что сотрудник Росгвардии был во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе. Он решил пресечь групповой конфликт посетителей кафе, однако один из его участников воспользовался огнестрельным оружием. «Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение», – передает «Интерфакс» слова представителя ведомства.

Источник утверждает, что огнестрельные ранения получил еще один из посетителей кафе, он в реанимации.

Личность стрелявшего установлена – это чемпион мира по рукопашному бою, сообщил второй источник.

Telegram-канал Mash утверждает, что подозреваемым в убийстве сотрудника Росгвардии является чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. Также сообщается, что именно он оказался в больнице с огнестрельным ранением бедра.