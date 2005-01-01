Худрук театра им. Вахтангова поддержал Нурмагомедова, возмутившегося «Охотой на мужчин»

«Не нужно лезть в чужой монастырь со своим уставом», – заявил газете ВЗГЛЯД член президентского совета по культуре, худрук театра им. Вахтангова Евгений Князев, комментируя реакцию Хабиба Нурмагомедова на спектакль «Охота на мужчин», который боец посчитал оскорблением своего народа.

«Существуют народы, у которых есть определенные требования и табу, которые преступать нельзя. Откровенные сцены для них – это оскорбление, мужчины на Кавказе никогда не проявляют на людях внимания по отношению к своим женщинам», – подчеркнул артист.

Артист считает, что продюсерская фирма, приглашавшая спектакль в Махачкалу, должна была заранее подумать о том, какой спектакль и куда они везут.

«Должны они соображать, где что можно, а где нельзя?» – возмутился Князев.

«Я за то, чтобы спектакли были наполнены серьезными смыслами, чтобы люди приходили в театр подумать о себе. Хотя, конечно, они должны быть разные: спектакли, где нужно сочувствовать героям, спектакли, где можно посмеяться, но юмор не должен быть юмором ниже пояса», – заметил артист.

Князев также отметил, что в Щукинском училище, ректором которого он является, обучаются студенты различных национальностей, включая дагестанцев и ингушей.

«Дагестанцы – достаточно светская нация, они не говорят, что, играя какие-то отрывки, они не могут подойти и обнять женщину, которая не является им близкой или женой. А до этого у нас учились ребята-ингуши, и они не могли позволить себе делать таких вещей, несмотря на то, что мы говорили: это театр, здесь надо представить, что ты относишься к женщине как к своей жене. Они не могли этого преодолеть», – рассказал артист.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов возмутился показом в Дагестане спектакля «Охота на мужчин», в котором присутствовали откровенные сцены, и призвал мужчин Дагестана навести порядок в республике. Актер спектакля, разозлившего Нурмагомедова, принес бойцу извинения от лица творческой группы. Скандал со спектаклем прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.