Актер разозлившего Нурмагомедова спектакля извинился

Актер и продюсер спектакля «Охота на мужчин», который боец UFC Хабиб Нурмагомедов призвал отменить, извинился перед Дагестаном за «неумышленное оскорбление» зрителей.

«Я Иван Жидков, актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте Хабиб Нурмагомедов.От лица творческой группы проекта ,приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху», – написал у себя в Instagram участник конфликта.

Он пояснил, что «Охота на мужчин» – классическая итальянская пьеса, которую играют по всему миру много лет.

«Наша главная цель – делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали ,что она может вызвать такой резонанс», – отметил Жидков.

Он заявил, что личные сообщения в его профиле буквально завалены угрозами. «Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же.. У каждого народа есть свои традиции и устои и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго», – оправдался актер.

Он отметил, что этот инцидент заставит многих задуматься о цензуре и об организации спектаклей и концертов в Дагестане.

Ранее боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал гневный пост о спектакле «Охота на мужчин», который проходил в Дагестане.