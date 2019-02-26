Кремль отреагировал на скандал со спектаклем в Дагестане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал скандал со спектаклем «Охота на мужчин» в Дагестане, который вызвал негативную реакцию бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я не в курсе деталей, но вы знаете, сила нашего государства как раз в его многонациональности и многоконфессиональности. И естественно, в разных субъектах есть свои традиции, национальные, исторические и религиозные, которые, конечно, нельзя не учитывать», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, такие аспекты необходимо принимать во внимание. «Трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать, юридически оформить, это, скажем так, к другой сфере относится, но безусловно, не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя», – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что соблюдение российских законов обязательно на территории всей страны, но в данном случае «глупо об этом даже говорить».

«Что касается национальных обычаев, то их тоже нельзя не принимать во внимание, тем более, в такой, еще раз повторюсь, многонациональной стране, как Россия», – подчеркнул Песков.

Ранее боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал гневный пост о спектакле «Охота на мужчин», который проходил в Дагестане.

Пост вызвал широкий резонанс, после него один из актеров спектакля извинился перед Дагестаном за «неумышленное оскорбление» зрителей.