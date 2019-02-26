Минниханов призвал ради демографии «удовлетворять женщин»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к мэру Казани Ильсуру Метшину, заявил, что нужно «удовлетворять женщин», чтобы повышать рождаемость.

«По демографии вообще в целом в стране плохо. Мы падаем по республике... Ильсур Раисович, личным примером надо показать. Откуда у нас демография будет? Надо удовлетворить наших женщин. Я думаю, мужики-то не откажутся. Главное, уговорить женщин», – передает его слова «Коммерсант».

Минниханов напомнил, что президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил изменить демографическую ситуацию в стране.

В ходе послания Путин озвучил в том числе новые меры поддержки для семей с детьми.