Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе экс-полицейский не признал вину

«Нет, не было (связи)», – такое заявление сделал бывший начальник отдела полиции по миграции Уфимского района Павел Яромчук по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы.

Во вторник суд рассматривает вопрос о продлении ему ареста. Заявление было сделано прессе при конвоировании в зал суда, передает РИА «Новости».

Ранее был продлен арест до 30 апреля другому фигуранту дела Эдуарду Матвееву. Он просил СМИ помочь ему, так как дело якобы «фальсифицировано полностью».

В конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница заявила в полицию, что над ней надругались прямо в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району Башкирии. Трое фигурантов были арестованы и уволены.

Через несколько месяцев уволили и предполагаемую потерпевшую, так как та распивала с ними алкоголь на рабочем месте.