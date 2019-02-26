Власти США обвинили Маска в нарушении соглашения

Глава компании Tesla Илон Маск нарушил договоренности с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, заявил регулятор.

Маск сделал в Twitter заявление, касающееся Tesla, не согласовав его с Комиссией, хотя они договаривались, что все его публичные объявления о компании будут согласовываться, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Маск написал в Twitter, что «в 2011 году Tesla выпустила ноль автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тысяч».

Комиссия обратилась в суд, заявив, что Маск «снова опубликовал важную информацию о Tesla, которая не соответствует действительности».

Маск позднее исправил свои оценки и сообщил, что речь идет о 400 тыс. автомобилей, передает РИА «Новости».

Напомним, по решению суда Нью-Йорка Маск был уволен из компании Tesla из-за биржевых махинаций.