Чубайс назвал Малашенко неудобным человеком

Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что умерший в Испании политолог Игорь Малашенко был «бесспорно лучшим медиаменеджером», который внес важнейший вклад в успех предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году.

«В свое время он бесспорно был лучшим медиаменеджером, равных ему не было. НТВ 90-х стало легендой именно благодаря таланту, чутью, смелости и принципиальности Малашенко. Он с командой создал живое, настоящее телевидение, которое смотрели, обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть. Игорь внес важнейший вклад в успех ельцинской предвыборной кампании в 96-м, он работал предельно эффективно, толково, как никто бы другой не смог», – написал Чубайс в своем Facebook.

Он заявил, что у Малашенко был «яркий и жесткий ум неординарного человека», который умел находить «нетривиальные, абсолютно неожиданные, точно попадающие в цель решения». Кроме того, Чубайс назвал политолога «неудобным» человеком, так как он был «самостоятельно мыслящий человек».

На смерть Малашенко уже отреагировали его бывшие коллеги, в том числе главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Тимур Валеев и телеведущая Ксения Собчак – он был главой ее предвыборного штаба в 2018 году.

Бывший телеведущий Лев Новоженов, комментируя внезапную кончину Игоря Малашенко, заявил, что последние события его жизни бесконечно удивляли, в том числе его странный брак.

Ранее сообщалось, что бывший медиаменеджер Малашенко найден мертвым в Испании. Ему было 64 года.