Коллеги отреагировали на смерть Малашенко

На смерть политолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко отреагировали его бывшие коллеги, в том числе главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналист Тимур Валеев.

«Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушел из жизни», – сообщил «Интерфаксу» Венедиктов. В своем Telegram-канале он добавил, что политолог «ушел из жизни добровольно». «Ужас и шок», – написал он.

Венедиктов также привел слова политика Владимира Гусинского, который сообщил, что находится в шоке и «не хочет ничего говорить».

Журналист Тимур Валеев подтвердил информацию о смерти Малашенко агентству «Москва», отметив, что тот покончил с собой в доме в Испании, где проводил отдых, в ночь на понедельник. По словам Валеева, информации о прощании и похоронах пока нет.

Также смерть Малашенко прокомментировала Ксения Собчак – политолог возглавлял ее штаб на выборах президента России 2018 года.

Ранее сообщалось, что бывший медиаменеджер Малашенко найден мертвым в Испании. Ему было 64 года.