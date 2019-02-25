Собчак отреагировала на смерть Малашенко

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на смерть политолога Игоря Малашенко, который возглавлял ее штаб на выборах президента России 2018 года.

«Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», – написала она в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании. Он известен как один из основателей НТВ, работал также в штабе Бориса Ельцина в 1996 году, возглавлял телеканал RTVI. Его супругой была журналистка Божена Рынска. Ему было 64 года.