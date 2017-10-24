Новоженов о Малашенко: Последние события его жизни меня бесконечно удивляли, в том числе его странный брак

«Малашенко проводил со мной собеседование, когда в 97-м году меня принимали на НТВ. Очень импозантный, подчеркнуто вежливый, корректный человек», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший телеведущий Лев Новоженов, комментируя внезапную кончину бывшего руководителя НТВ Игоря Малашенко.

«У него был интеллигентный англизированный облик. Игорь Евгеньевич произвел на меня очень хорошее впечатление, как многие люди той легендарной телекомпании. Мне приходилось и потом с ним встречаться на разных мероприятиях, на собраниях», – вспоминает Новоженов.

«Кстати, я интересовался его прошлым, – оказалось, он сын советского генерала, который участвовал в подавлении венгерского восстания. Все последние события его жизни, его превращения меня бесконечно удивляли, в том числе его странный брак. «Нулевые» годы так переменили людей, что я уже перестал чему-то удивляться. Но в целом, он вызывал у меня большое уважение – как один из создателей, отцов-основателей НТВ», – подчеркнул Новоженов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Утверждается, что он мог покончить с собой. Официально информация не подтверждена, сообщает «Коммерсант».

Малашенко – один из основателей НТВ, также был гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, после чего стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост».

В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017–2018 годах возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на выборах президента России. Его гражданской женой была журналистка Божена Рынска.