В отдел полиции по вопросам миграции в Москве незаконно приняли иностранку

Иностранная гражданка была уволена из отдела ОМВД района Кунцево по вопросам миграции в Москве, об этом сообщает московская прокуратура.

«В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» в ОВМ района Кунцево на протяжении более 2-х месяцев (с ноября 2018 года) фактически осуществляла трудовую деятельность (функции делопроизводителя) гражданка другого государства», – говорится на сайте прокуратуры.

Надзорный орган отмечает, что должностные лица отдела, допустившие женщину к работе с документами, грубо нарушили требования законодательства о персональных данных, а также Федерального закона «О полиции», которым на полицию возлагается обязанность по осуществлению контроля за трудовой деятельностью иностранных работников.

«Указанное свидетельствует о грубейшем нарушении требований миграционного законодательства со стороны руководителя отдела, который в силу своих должностных обязанностей осуществляет контроль за его исполнением лично, и подчиненными ему сотрудниками», – говорится в сообщении.