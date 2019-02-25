Окунутый в унитаз пятиклассник в Приморье начал терроризировать горожан

Мать мальчика, учащегося в одной школе с пятиклассником из города Большой Камень в Приморье, которого окунули в унитаз, рассказала, что пострадавший ребенок сейчас находится на больничном и «терроризирует» весь город.

«Учителя пытаются убедить людей в том, что мальчик хороший, все вокруг врут, а от нас, родителей, никаких обращений не было. Даже видя справки о побоях и травмах, нанесенных Алексеем детям, говорят, что все это неправда, подделки», – пояснила женщина «Московскому комсомольцу».

По ее мнению, преподаватели пытаются доказать, что родители пришли в школу просто так и окунули ребенка головой в унитаз.

«Я уже вижу, что появляются комментарии от людей, которые этому верят. Верят, что девочка, попавшая в больницу с разрывом селезенки, чуть ли не боксерша, всех избивала, а он – единственный, кто смог дать ей сдачи. Но дети подтверждают все наши слова. Раньше они меняли свои показания, когда пятиклассник находился в школе и угрозами заставлял их отказываться от своих слов, теперь, пока его нет, они могут говорить правду», – пояснила собеседница.

Она добавила, что окунутый в унитаз ребенок сейчас находится на больничном, но его постоянно видят на улице.

«Мне писали люди, которые видели, как он кидает в прохожих бомбочки, пенсионерам он вообще бросает их в сумки. Сегодня вот буквально опять кого-то закидал. Школу он не посещает потому, что якобы побитый, на больничном. На больнично-прогулочном, я бы сказала. Мне писала врач, которая делала ему снимки, что никакого сотрясения она там не увидела», – уточнила женщина.

По ее словам, на данный момент конфликтный ребенок после инцидента не появлялся в школе и пока не пытался угрожать другим учащимся.

«Два одноклассника сына оставались у меня с ночевкой, они очень радуются случившемуся, тому, что наконец-то его хоть кто-то проучил. Но все равно они побаиваются, говорят, что хорошо, пока его в школе нет, а что будет дальше – непонятно. Я спрашивала, почему они сами не попытались с ним разобраться, не попробовали все вместе собраться и дать сдачи, а они ответили, что тогда вызовут к директору и отчислят. Понимаете? Они этого боятся, а он – нет!», – заключила собеседница.

Избиение ребенка в школе приморского города Большой Камень стало одной из наиболее читаемых и обсуждаемых новостей по той причине, что подобное могло случиться практически в любой российской школе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешать конфликты в школах.