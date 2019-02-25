Путину передадут просьбу руководства Baring Vostok по делу Калви

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства передадут просьбу Baring Vostok взять под личный контроль дело в отношении основателя фонда Майкла Калви.

«Мне не известно, видел ли президент письмо и как оно передавалось. Но, по крайней мере, об опубликованном в СМИ письме, безусловно, мы будем докладывать президенту», – сказал Песков, передает ТАСС.

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил готовность лично поручиться за Калви. Глава МИД Сергей Лавров высказался об основателе фонда и его деле.