Главу автошколы в Петербурге приговорили за выдачу поддельных свидетельств об обучении

Tекст: Алексей Дегтярев

Волкова признали виновным в получении взяток и мелком коммерческом подкупе за выдачу свидетельств об обучении водителей без фактического прохождения занятий, сообщила петербургская прокуратура в своем Telegram-канале.

Суд установил, что Волков с января 2022 года по январь 2024 года систематически получал деньги от граждан за выдачу ими свидетельств, которые позволяли получить водительские права категории «В» без фактической сдачи экзаменов. Волков незаконно обогатился на более чем 240 тыс. рублей.

По делу доказано семь эпизодов коммерческого подкупа и два эпизода мелкого подкупа. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 150 тыс. рублей.

Волкову также запрещено заниматься руководящей деятельностью в образовательных организациях на четыре года.

В 2020 году инструктора автошколы в Архангельской области отправили под суд по обвинению в убийстве 20-летней ученицы.