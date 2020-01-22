Инструктора автошколы отдали под суд за убийство ученицы

Инструктор автошколы в Архангельской области пойдет под суд по обвинению в убийстве 20-летней ученицы, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 15 июля 2019 года вечером в здании ДОСААФ в округе Варавино-Фактория города Архангельска обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни задушил веревкой 20-летнюю жительницу города Новодвинска, завернул тело в ткань, вывез на автомобиле на автодром ДОСААФ и уничтожил улики. Также он похитил у девушки кольцо из золота стоимостью 3 тыс. 480 рублей.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что под воздействием химического вещества (соли) задушил девушку, которая брала у него уроки вождения, сама напросилась к нему на работу, а потом оскорбила его. После убийства вывез ее тело на автомобиле и спрятал в канаве, завалив мусором. В указанном им месте следственно-оперативной группой и было обнаружено тело убитой, которая разыскивалась как без вести пропавшая», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд арестовал подозреваемого, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.