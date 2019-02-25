В ГИБДД предложили дистанционно проверять здоровье таксистов

ГИБДД предлагает удаленно тестировать состояние здоровья водителей такси, заявил глава ведомства Михаил Черников.

«Это очень хорошее средство для того, чтобы минимизировать расходы, но получить максимально объективную картину о физическом и психическом здоровье водителя. Сейчас существуют телемедицинские технологии, позволяющие дистанционно оценить основные жизненные параметры водителя, в том числе измерить давление, установить состояние опьянения», – сообщил он РИА «Новости».

По его словам, затраты на использование технологии будут невелики. ГИБДД и агрегаторы такси сейчас пытаются системно общаться по этому вопросу.

Проверка лиц, осуществляющих каршеринг (краткосрочную аренду автомобиля) также является актуальной. «Каршеринг надо развивать так, чтобы можно было однозначно идентифицировать лицо, которое садится в автомобиль», – говорит Черников, предлагая в качестве примера сканирования по базе данных.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении штрафов за разговор по телефону во время вождения, Черников отметил, что штрафы – не панацея. «Здесь надо в большей степени применять не административное понуждение, а влиять на сознание людей», – сказал он. Тот же ответ он дал на вопрос о возможных штрафах за неношение шлема велосипедистами – глава ГИБДД считает, что люди должны приучаться к этому по собственной воле для гарантии собственной безопасности.

Ранее Черников сообщил о возможном введении электронных водительских прав уже в 2020 году.