В России предложили ввести штрафы за использование гаджетов за рулем

Ввести штрафы за использование гаджетов и увеличить до 5 тыс. рублей административное наказание за разговор по телефону за рулем автомобиля предложил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Политик предлагает поставить вне закона использование вообще любого гаджета за рулем, так как видит в этом немалую опасность для самого водителя и прочих участников движения. Однако Лысаков уточнил ТАСС, что о новом законопроекте речь пока не идет – «это требует проработки».

В качестве аргумента верности своих слов он привел сходное правило, действующее в Израиле.

Отметим, что сейчас административный штраф за разговор по телефону за рулем составляет 1,5 тыс. рублей согласно ст. 12,36 КОАП РФ.

В пятницу сообщалось, что Министерство транспорта поддерживает идею об установлении административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на 10-20 км/ч. Позиция ведомства направлена в МВД.