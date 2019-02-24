В Бангладеш захватили пассажирский самолет

Пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в аэропорту города Читтагонг оказался захвачен неизвестными, сообщает информационный портал Bdnews24.

Захваченное воздушное судно выполняет рейсы из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге, передает ТАСС.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Бангладеш, самолет совершил посадку примерно в 17.15 по местному времени (14.15 мск), после чего пассажиры покинули воздушное судно.

По данным местной полиции, вооруженный подозреваемый требовал, чтобы ему дали поговорить с премьер-министром Бангладеш, сообщает RT.

По информации bdnews24.com, подозреваемый в захвате самолета был задержан вечером в воскресенье. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.