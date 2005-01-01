Пушков назвал власть Мадуро «более прочной, чем могло показаться»

Попытка прорвать границу Венесуэлы посредством «гуманитарной помощи» показала, что власть президента страны Николаса Мадуро прочнее, чем рассчитывали его противники, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Проверка на дорогах: попытка прорвать границу Венесуэлы посредством «гуманитарной помощи» провалилась. Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники. Но его будут продолжать испытывать на прочность. Это лишь первые раунды», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество рассмотреть все варианты «освобождения» Венесуэлы.

Перед этим Мадуро заявил, что попытка госпереворота в Венесуэле провалилась и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась. Оппозиция после этого обвинила сторонников Мадуро в «резне венесуэльцев» и сожжении «гуманитарной помощи» на границе.