Гуайдо выступил с обращением к мировому сообществу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество рассмотреть все варианты «освобождения» южноамериканской республики.

Гуайдо объявил, что «внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения» Венесуэлы, передает ТАСС.

«Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождение нашей родины, которая борется и продолжит бороться», – заявил лидер венесуэльской оппозиции.

Напомним, накануне президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась.

После этого венесуэльская оппозиция обвинила сторонников президента Николаса Мадуро в «резне венесуэльцев», а также в сожжении «гуманитарной помощи» на границе.