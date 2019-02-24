Венесуэльских военных обвинили в обстреле территории Бразилии

Полковник сухопутных войск бразильской армии Жозе Жакауна выступил с утверждением, что венесуэльские военные якобы использовали слезоточивый газ и стреляли, находясь на территории Бразилии.

По словам бразильского военного, эпизод на границе с Венесуэлой «достоин сожаления», передает ТАСС.

«Я никогда не видел, чтобы вооруженные силы другой страны распыляли слезоточивый газ в Бразилии. Я также увидел, как венесуэльские солдаты из Национальной гвардии бросали камни на территории Бразилии и стреляли на нашей стороне [границы]», – сказал полковник бразильской армии в эфире телеканала TV Globo Internacional.

Он выразил мнение, что «дипломаты должны принять жесткие меры в связи с такими действиями».

«Являлось ли произошедшее атакой на наш суверенитет, решат политики. (...) С нашей стороны позиция должна быть твердой. Применение слезоточивого газа, выстрелы и резиновые пули на нашей стороне – такого не должно происходить», – подчеркнул полковник.

Накануне бойцы Национальной гвардии Венесуэлы были вынуждены применить гранаты со слезоточивым газом в ответ на действия сторонников оппозиции, забрасывавших венесуэльский пограничный пункт камнями и коктейлями Молотова. Некоторые из гранат со слезоточивым газом могли попасть на бразильскую территорию.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.