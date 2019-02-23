Германия серьезно поссорилась с Британией и Францией из-за Саудовской Аравии

Решение германских властей не поставлять вооружения Саудовской Аравии вызвал напряженность в отношениях Берлина с Лондоном и Парижем, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Данная ситуация посеяла напряженность в отношениях Берлина с Лондоном и Парижем», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, британские власти раскритиковали правительство Германии за то, что своей позицией оно препятствует выполнению Евросоюзом своих обязательств в рамках НАТО.

В настоящее время, продолжил источник, Лондон и Париж добиваются от Германии снять запрет на поставки Саудовской Аравии вооружений, в которых доля германских комплектующих превышает 20%.

Напомним, германское правительство решило полностью прекратить поставки вооружений Саудовкой Аравии (в том числе уже одобренные) на фоне жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогджи. По итогам 2018 года экспорт вооружений из Германии сократился на 22,7% – до 4,82 млрд евро.

В январе германский оборонный концерн Rheinmetall направил в министерство экономики страны официальное письмо, в котором пригрозил взыскать компенсацию за сорванные поставки вооружений в Саудовскую Аравию.