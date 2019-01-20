От Берлина потребовали компенсировать срыв поставок оружия Саудовской Аравии

Германский оборонный концерн Rheinmetall направил в министерство экономики страны официальное письмо, в котором пригрозил взыскать компенсацию за сорванные поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пишет журнал Der Spiegel.

В Rheinmetall заявили, что в данной ситуации может рассчитывать на компенсацию, поскольку под эмбарго подпадают уже заключенные сделки. Концерн опасается недовольства акционеров, а также отмечает, что оборонной промышленности с ущербом для себя приходится разрывать подписанные контракты, передает ТАСС.

Объем сорванных поставок официально до сих пор не назывался. По информации издания, речь идет примерно о 2 млрд евро.

По итогам 2018 года экспорт вооружений из Германии сократился на 22,7% – до 4,82 млрд евро.

Напомним, германское правительство решило полностью прекратить поставки вооружений, в том числе уже одобренные, Саудовской Аравии на фоне жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогджи.