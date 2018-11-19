Германия прекратила поставки вооружений Саудовской Аравии

Правительство Германии решило полностью прекратить поставки вооружений, в том числе уже одобренные, Саудовской Аравии на фоне жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

Об этом решении объявило германское министерство экономики. В ведомстве отметили, что «подействовали на обладателей действительных отдельных разрешений [на поставки вооружений] таким образом, что в настоящее время экспорт [военных товаров] в Саудовскую Аравию не производится», передает ТАСС.

В конце октября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не будет поставлять в Саудовскую Аравию оружие, если власти страны не раскроют обстоятельства гибели Джамаля Хашогджи.

Между тем американский президент Дональд Трамп счел «нелепым» масштаб резонанса вокруг жестокого убийства Хашогджи.