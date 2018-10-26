Гибель журналиста лишила Саудовскую Аравию нового немецкого оружия

Германия не будет поставлять в Саудовскую Аравию оружие, если власти страны не раскроют обстоятельства гибели журналиста Джамаля Хашогджи, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Необходимо четко установить все обстоятельства трагического инцидента. И если этого не произойдет, мы не будем поставлять вооружение Саудовской Аравии», – сказала Меркель, передает «Интерфакс».

Ранее канцлер уже выступала со схожим заявлением.

Напомним, Хашогджи исчез в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции. После этого власти страны признали гибель журналиста.