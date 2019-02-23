Темнокожих учеников заставили убирать хлопок и петь «песни рабов» в США

Родители учеников одной из школ Южной Каролины возмутились после появления видеозаписи, на которой дети в поле убирают хлопок и поют «песни рабов», сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, в школу пожаловались родители одного из темнокожих учеников, передает РИА «Новости».

Их возмутили слова песни, которую заставили петь школьников. Слова такие: «Мне нравится, когда ты заполняешь мешок. Мне нравится, когда ты не разговариваешь. Сделай для меня деньги».

Мать ученика отметила, что подобные песни пели темнокожие рабы на плантациях.

Администрация учебного заведения объяснила, что учеников вывезли в поле на урок на тему Великой депрессии. Слова песни написал темнокожий учитель, который опирался на опыт собственных родителей, работавших на хлопковых плантациях в конце 1920-х годов.

Школа была образована афроамериканцами в 1929 году. По информации телеканала, подобные уроки давно проводятся в школе в рамках программы по истории.

Ранее ООН сообщала, что несмотря на прогресс Соединенных Штатов в борьбе с дискриминацией по расовому признаку, гражданские и политические права афроамериканцев по-прежнему ущемляются.