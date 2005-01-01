Шутки Comedy Woman признали «психологической диверсией»

Результаты психолого-лингвистической экспертизы скетчей программы Comedy Woman показали, что в шутках усматривается оправдание фашизма, сообщают СМИ.

Как сообщает Пятый канал, по оценке специалистов, зрителям шоу навязываются «антисоциальные» смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимает молодежная аудитория. При этом аплодисменты в конце каждой шутки, а также другие специфические приемы призваны помочь зрителям лучше запомнить услышанное.

По мнению экспертов, шоу Comedy Woman является «психологической диверсией», направленной на разрушение традиционных российских ценностей.

Помимо этого специалисты обнаружили, что в шутках присутствует скрытая реабилитация национал-социалистической идеологии, в том числе навязывается позитивное отношение к Адольфу Гитлеру. В то же время к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории зрителям прививают негативное отношение. В качестве примера приводится дегероизация и оскорбление достоинства Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева.

Напомним, режиссер Никита Михалков в эфире своей передачи «Бесогон» назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева.

Участница шоу Наталья Медведева извинилась за шутку о Карбышеве, заявив, что на момент выступления с соответствующей миниатюрой в 2013 году думала, что эта фамилия вымышленная.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев указал на самое печальное в ситуации с шуткой над Карбышевым.

Карбышев погиб 18 февраля 1945 года. Его и других узников вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Посмертно генералу было присвоено звание Героя Советского Союза.