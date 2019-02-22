В Венесуэле заявили о постоянном контакте Мадуро с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится на постоянной связи с главой России Владимиром Путиным, рассказали в МИД Венесуэлы.

«Наш президент господин Николас Мадуро и президент России Владимир Путин постоянно находятся на телефонной связи, знают, что происходит», – передает РИА «Новости» заявление замминистра внутренних дел Венесуэлы Ивана Хиля.

Ранее Мадуро поблагодарил Путина за поддержку Венесуэлы в ситуации с возможной агрессией со стороны США и внутренней оппозиции.

В январе лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в которых обсудили политический кризис в Венесуэле.

19 февраля Венесуэла получила от России 300 тонн гуманитарной помощи.