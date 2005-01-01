МИД разъяснил позицию России по вывезенному в Японию царскому золоту

На переговорах с Токио не поднимается тема царского золота России, которое могло попасть в Японию в годы Гражданской войны, но Москва будет готова поднять ее в случае, если для этого будут основания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот вопрос (царского золота) неоднократно ставился на основе имеющихся материалов перед японской стороной по дипломатическим каналам. В ответ было дано разъяснение, что в Японии нет российских ценностей, подлежащих возвращению», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Японская сторона сообщала, что золото якобы было частично возвращено и использовано заинтересованными сторонами.

«В настоящее время тема царского золота в Японии не является предметом дипломатических переговоров между двумя странами, однако в случае обнаружения дополнительных оснований, будем готовы вновь поднять ее перед японской стороной», – заключила представитель МИД.