МИД заявил о планах США с помощью Украины поставить оружие венесуэльской оппозиции

Соединенные Штаты в начале марта планируют привлечь украинскую компанию «Антонов» к доставке оружия венесуэльской оппозиции, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова сообщила, что груз в Венесуэлу планируется переправить несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании, передает РИА «Новости».

«К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности будет задействовано государственное предприятие «Антонов», – добавила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что в США и НАТО прорабатывают вопрос передачи венесуэльской оппозиции оружия, приобретенного в одной из восточноевропейских стран. Она уточнила, что речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометах, переносных ЗРК, боеприпасов к стрелковому и артиллерийскому вооружению.

«Подготовка провокации ведется Вашингтоном, и делается это по всем правилам военной науки. (…) Отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории Венесуэлы», – подчеркнула она.

Захарова заявила, что 23 февраля Вашингтон планирует устроить на границе Венесуэлы масштабную провокацию, ситуация подошла к критической черте. По ее словам, границу Боливарианской Республики готовится пересечь так называемый гуманитарный конвой, эта акция чревата столкновением сторонников и противников действующей власти, что сформирует удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны, передает ТАСС.

Ранее в пятницу Кремль выразил надежду, что законный президент Венесуэлы сделает все необходимое для предотвращения эскалации напряженности в ситуации с гуманитарной помощью США.