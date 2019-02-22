Кремль призвал Мадуро избегать эскалации напряженности в Венесуэле

Российская власть надеется, что законный президент Венесуэлы сделает все необходимое для предотвращения эскалации напряженности в ситуации с гуманитарной помощью США.

«Мы надеемся, что законная власть Венесуэлы сделает все необходимое для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию внутриполитической напряженности», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

О поставках в страну гуманитарной помощи США заявили представители венесуэльской оппозиции. По их словам, поставки начнутся 23 февраля. Официальное правительство во главе с президентом Николасом Мадуро не намерено разрешать их доступ.

МИД России ранее предупредил о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.