Найдены дневники Малиновского с объяснением разгрома Красной армии в начале войны

В Центральном архиве Минобороны России найдены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он объясняет причины поражений в начале Великой Отечественной войны, сообщил кандидат исторических наук Александр Ясаков.

Ясаков отметил, что нашел и исследовал дневники Малиновского, которые посвящены событиям с марта 1941-го по февраль 1943 года. Красной нитью в мемуарах маршала проходит «тема неспособности части советского генералитета решать боевые задачи», передает РИА «Новости».

«Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как явственно прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью. По сути, проходили повсеместно. И сей аспект полководец связывал не с личными качествами отдельных командиров, а напрямую с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя», – сказал Ясаков.

Историк привел одну из цитат из дневника маршала. В ней он рассуждает о плохой подготовке командиров РККА.

«Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба... Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42-х годов у нас просто не было», – процитировал Ясаков.

Именно эти обстоятельства Малиновский считал одной из главных причин поражений Красной Армии в начале войны.

На круглом столе выступил также директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов, который сообщил, что в ближайшее время опубликуют рассекреченный доклад Малиновского в Москву периода Гражданской войны в Испании (1936–1939 годы). Маршал, который был в Испании военным советником, старался описать военную обстановку максимально честно. Тарасов пояснил, что тогда многие советские офицеры слали в Москву доклады, которые бы понравились начальству.