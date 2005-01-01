Кот открыл дверь для забывшей ключи хозяйки

Кот по кличке Боко из техасского города Остин разблокировал дверь и впустил свою хозяйку в дом, доказав, что кошки могут быть не только милыми, но и полезными.

Однажды вернувшись домой, студентка Гэбби Тропеа поняла, что у нее нет ключей от входной двери. Чтобы не вызывать спасателей, девушка решила проникнуть в дом через дверь на заднем дворе, но и она оказалась заблокирована: открыть раздвижную дверь мешал специально поставленный для этого деревянный колышек.

В этот момент в комнату вошел питомец Гэбби – кот по кличке Боко. Девушке удалось привлечь внимание кота, обманным маневром заставить его ухватиться за палку и снять ее, разблокировав дверь.

«Я горжусь тем, что сделал мой умный мальчик», – рассказала Тропеа порталу Mashable.