Владелец горящих в Черном море танкеров отказался от помощи спасателей

Российские спасатели прекратили работы возле горящих в Черном море турецких танкеров «Маэстро» и «Канди», так как владелец заявил об отказе от их помощи.

Об этом сообщил ТАСС представитель спасателей Краснодарского края. Спасательный буксир находится недалеко от горящих танкеров, но активные действия он прекратил.

Пожар происходит в районе Керченского пролива не в территориальных водах России. Он начался при перегрузке сжиженного газа с одного корабля на другой. 12 моряков из 32 удалось спасти.

Танкеры горят уже не первую неделю. Все попытки потушить их оказываются тщетны, остается ждать, когда они сгорят сами собой.