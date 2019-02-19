Украину обвинили во вмешательстве во внутренние дела США

Украинское посольство в Вашингтоне открыто вмешивается во внутренние дела США, заявило российское посольство, комментируя нападки «бандеровской заразы» на фильм «Т-34».

Российское посольство отметило, что украинские дипломаты «вывесили список кинотеатров, где планируется показать эту картину, для организации «общественного» давления» с целью срыва показов.

«Какие звезды на них будут рисовать – красные или желтые?» – заявило в Facebook посольство России, напомнив, что украинские дипломаты уже проводили «позорные флешмобы типа #FreeSavchenko», а теперь «предпочитают молчать о том, что данная «героиня» сидит в украинской тюрьме».

Посольство России заявило, что нынешние украинские власти продолжают дело пособников нацистов, например Степана Бандеры, и при этом «пытаются диктовать свою волю Америке», где «живут тысячи выживших в Холокосте, ветеранов Второй мировой войны».

Посольство России отметило, что украинские дипломаты даже не пытаются помешать проходящим «при полном аншлаге» показам «отреставрированного фильма, реально прославляющего российскую армию» – «Войны и мира» Сергея Бондарчука, получившего премию «Оскар» в 1969 году.

«Пересматривать итоги Второй мировой войны вашингтонским бандеровцам, видимо, проще, чем решение Американской киноакадемии», – говорится в сообщении.

Российская сторона выразила надежду, что «столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку» американских властей.

«Бандеровская зараза должна получить отпор. Нельзя позволять выплескиваться ей за пределы Украины. Особенно в преддверии 75-летия нашей общей Победы над нацизмом», – сказано в сообщении.

Напомним, украинское посольство в США призвало американские кинотеатры прекратить прокат российского фильма «Т-34». По мнению дипломатов, фильм «популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала Украина». Продюсер «Т-34» Рубен Дишдишян поблагодарил украинцев за бесплатную рекламу фильма.