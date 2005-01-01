Украинцы украли кампанию против «Т-34» у белорусского еврея

По всей территории США активисты пытаются сорвать показы одного из самых кассовых российских фильмов последних лет – боевика «Т-34». Их основной метод – телефонный терроризм, их главный координатор – украинское посольство в Вашингтоне. В этой истории есть тонкость, наглядно демонстрирующая любовь украинских националистов к присвоению чужого.

Facebook-аккаунт украинского посольства в США выглядит стандартно: Голодомор, Евромайдан, «российская агрессия», а помимо этого – репост примечательной записи Петра Порошенко, в котором кратко и четко сформулирована национальная идея современной Украины. На картинке изображен сам президент, пожимающий руку Майклу Пенсу (кстати, Трамп, как известно, «агент Кремля»). Подпись же гласит: «США дополнительно выделили Украине 700 миллионов долларов. Это позиция настоящего друга».

То есть кто Украине деньги дает, тот и друг. Раньше об этом говорили противники украинской идеи. Теперь об этом официально заявляет президент и кандидат в президенты.

Но вернемся к аккаунту украинского посольства. Там неожиданно решили заняться координацией кампании против российского фильма «Т-34» – боевика, действие которого происходит во время Великой Отечественной войны. Это вольный ремейк советского фильма 1965 года «Жаворонок», но, как понятно из названия, главным героем авторы сделали не человека, а танк. Разработанный, отметим, в Харькове, который как тогда, так и сейчас располагается на территории Украины.

Однако в украинском посольстве заявили, что фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны». Как может фильм про события Второй мировой популяризовать несуществующую агрессию современной России против Украины, не уточняется.

В Сан-Франциско показ фильма уже отменён. Директор по развитию компании-прокатчика «Киносфера» Александр Беляков пояснил, что такое решение было принято «из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду».

Кроме того, украинские эмигранты попытались сорвать показ в Бостоне, но безуспешно. «У них, к сожалению, получилось запугать многочисленными телефонными звонками и электронными письмами маленький, независимый кинотеатр в Бостоне, владелец которого испугался за свой бизнес. Но мы тут же обратились к нашим партнерам – второй по величине киносети в мире, и они предоставили зал для показа в Бостоне в тот же день, поскольку сеть запугать они не в состоянии», – уточнил Беляков.

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«Т-34» был успешно показан в Атланте, Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго, а также в канадском Торонто. «Зрители по окончании сеанса встают, аплодируют и очень эмоционально встречают фильм. В некоторых городах билеты полностью проданы и ожидается аншлаг», – рассказал Беляков.

Другой представитель «Киносферы», исполнительный директор Алексей Первушин сравнил деятельность активистов с телефонным терроризмом: «Когда идут массовые призывы в группах соцсетей размещать телефоны и email директоров и владельцев независимых кинотеатров в различных городах Америки, у которых стоит этот фильм в афише, совершать телефонные звонки – это похоже уже на телефонный терроризм».

Первушин также раскрыл личность главного борца с «Т-34» – это живущий в Бостоне активист движения Arts against aggression (Искусство против агрессии) Дмитрий Смелянский.

Ранее он безуспешно пытался сорвать американские концерты российских дирижеров Владимира Спивакова и Валерия Гергиева, поскольку они выступали в Крыму после 2014 года.

Действительно, в Facebook-аккаунте Arts Against Aggression Смелянский и другие эмигранты на чистом русском языке обсуждают, как следует срывать показы «Т-34» в американских и канадских городах.

В заглавном посте опубликованы адрес электронной почты и телефон владельца бостонского кинотеатра. Почему-то у администрации Facebook это не вызвало нареканий, хотя в правилах этой социальной сети есть пункт про недопустимость публикации чьей-либо личной информации без разрешения.

Самое примечательное в том, что Смелянский, судя по его личному аккаунту, не «украинский радикал», а обычный эмигрант-антисоветчик четвертой («колбасной») волны. Еврей, уехавший в США с территории Белоруссии.

До сентября прошлого года он вообще не писал в личном аккаунте на политические темы, но подобно многим эмигрантам его возраста демонстрирует хорошую погруженность в советскую и российскую массовую культуру: цитирует фильмы, мультфильмы и песни Сергея Шнурова.

В сентябре 2018-го он создал петицию на Change.org, в которой протестовал против продажи футболок с советской символикой. «Мой отец родился, когда дед уже сидел в сталинской тюрьме. Как и миллионы советских граждан он сидел по анонимному доносу. Ему повезло вырваться из сталинских застенок, а моему отцу узнать своего отца, а мне – деда. Для меня майки с советской символикой, продаваемые американским ритейлером Walmart, – это личное оскорбление и плевок в душу», – писал тогда Смелянский.

Дмитрий Смелянский (фото: facebook.com/dsmelansky)

То есть человек эмигрировал много лет назад, по-прежнему ненавидит как СССР, так и современную Россию, но на советское кино и песни Шнурова ненависть не распространяется, а на дирижеров Гергиева и Спивакова – распространяется.

По своей личной инициативе организовал кампанию против «Т-34». И когда нестойкие владельцы бостонского и сан-францисского кинотеатров поддались на звонки активистов, среди которых есть как украинцы, так и эмигранты из других бывших советских республик, как чертик из коробочки возникло посольство Украины, которое объявило кампанию делом рук «представителей украинского сообщества». Ловкость рук и никакого мошенничества.

Сам Смелянский, судя по всему, не в претензии. Ему в его борьбе против культурной экспансии бывшей родины такой союзник, как целое иностранное посольство (пусть даже украинское), не помешает.

Бессмысленно пытаться усовестить еврея Смелянского и объяснять, что, выступая против «Т-34», он по сути солидаризируется с гитлеровцами и бандеровцами, которые уничтожали его белорусских предков. На Украине до сих пор живет большая еврейская диаспора, ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни лидер президентской гонки Владимир Зеленский не скрывают своего происхождения, но вынуждены не просто мириться с бандеровцами, а активно поддерживать их.

Просто запомним: никакие «украинские активисты» кампанию против «Т-34» не организовывали. Они украли ее у белорусского еврея средних лет, который не может простить России того, что его дед вместе с миллионами русских, украинцев, евреев и представителей десятков других национальностей сидел в ГУЛАГе.