Украинцы украли кампанию против «Т-34» у белорусского еврея

Взгляд
19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
Разделы

Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 14 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Мать Скрипаля заявила в полицию о его пропаже
          Крупнейший банк Дании решил прекратить работу в РоссииЛидер террористов впал в кому после взрыва в СирииЭксперты расценили изменение выборного законодательства как «либерализацию»Суд отказался оправдывать бывшую жену Джигарханяна
          В Москве назвали главного виновника проблем на всем Ближнем ВостокеНа Украине запретили еще 19 российских книгРоссия направила Британии ноту протеста из-за новых материалов СМИ по делу СкрипалейОксана Пушкина призвала «недалеких мужиков» не навязывать женщинам «роль инкубатора»
          Украину обвинили во вмешательстве во внутренние дела СШАУкраина заявила о применении Россией «неизвестного лазерного оружия» в ДонбассеМеждународный совет РСПП решил обратиться к Бастрыкину по поводу КалвиАлиса Аршавина написала на мужа заявление в ФСБ

          Главная тема


          Куда уходит добытое в России золото

          вероятный противник


          ВМФ РФ «непрерывно отслеживает» американский эсминец в Черном море

          неполиткорректная косметика


          Угольные маски для лица на Западе сочли расистскими

          лакомый кусочек


          Американским спецслужбам предложили поискать ракеты от С-400 на дне Ла-Манша

          Видео

          «достойно сопротивлялись»


          В Испании восхвалили принимавшую участие в блокаде Ленинграда «Голубую дивизию»

          специальный репортаж


          В Териберке побеждают мусорного Левиафана

          собственная добыча


          Конкурент Порошенко обещает изгнать Россию с газового рынка

          ядерные державы


          Как России относиться к обострению отношений Индии и Пакистана

          Союзное государство


          Путин и Лукашенко готовы идти к объединению

          Кто здесь власть?


          Михаил Рогожников: Почему русским не нравится демократия

          Боевой гендер


          Анна Долгарева: Женщина на войне и феминизм

          Американский социализм


          Дмитрий Дробницкий: Победить Трампа сможет только левый политик

          на ваш взгляд


          Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?

          Украинцы украли кампанию против «Т-34» у белорусского еврея

          «Фильм открыто распространяет и популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала и Украина», - заявили в посольстве   19 февраля 2019, 18:40
          Фото: «Т-34»/Марс Медиа
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          По всей территории США активисты пытаются сорвать показы одного из самых кассовых российских фильмов последних лет – боевика «Т-34». Их основной метод – телефонный терроризм, их главный координатор – украинское посольство в Вашингтоне. В этой истории есть тонкость, наглядно демонстрирующая любовь украинских националистов к присвоению чужого.

          Facebook-аккаунт украинского посольства в США выглядит стандартно: Голодомор, Евромайдан, «российская агрессия», а помимо этого – репост примечательной записи Петра Порошенко, в котором кратко и четко сформулирована национальная идея современной Украины. На картинке изображен сам президент, пожимающий руку Майклу Пенсу (кстати, Трамп, как известно, «агент Кремля»). Подпись же гласит: «США дополнительно выделили Украине 700 миллионов долларов. Это позиция настоящего друга».

          То есть кто Украине деньги дает, тот и друг. Раньше об этом говорили противники украинской идеи. Теперь об этом официально заявляет президент и кандидат в президенты.

          Но вернемся к аккаунту украинского посольства. Там неожиданно решили заняться координацией кампании против российского фильма «Т-34» – боевика, действие которого происходит во время Великой Отечественной войны. Это вольный ремейк советского фильма 1965 года «Жаворонок», но, как понятно из названия, главным героем авторы сделали не человека, а танк. Разработанный, отметим, в Харькове, который как тогда, так и сейчас располагается на территории Украины.

          Однако в украинском посольстве заявили, что фильм «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны». Как может фильм про события Второй мировой популяризовать несуществующую агрессию современной России против Украины, не уточняется.

          В Сан-Франциско показ фильма уже отменён. Директор по развитию компании-прокатчика «Киносфера» Александр Беляков пояснил, что такое решение было принято «из-за нездоровой реакции отдельных радикалов, увидевших в фильме пропаганду».

          Кроме того, украинские эмигранты попытались сорвать показ в Бостоне, но безуспешно. «У них, к сожалению, получилось запугать многочисленными телефонными звонками и электронными письмами маленький, независимый кинотеатр в Бостоне, владелец которого испугался за свой бизнес. Но мы тут же обратились к нашим партнерам – второй по величине киносети в мире, и они предоставили зал для показа в Бостоне в тот же день, поскольку сеть запугать они не в состоянии», – уточнил Беляков.

          «Т-34» был успешно показан в Атланте, Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго, а также в канадском Торонто. «Зрители по окончании сеанса встают, аплодируют и очень эмоционально встречают фильм. В некоторых городах билеты полностью проданы и ожидается аншлаг», – рассказал Беляков.

          Другой представитель «Киносферы», исполнительный директор Алексей Первушин сравнил деятельность активистов с телефонным терроризмом: «Когда идут массовые призывы в группах соцсетей размещать телефоны и email директоров и владельцев независимых кинотеатров в различных городах Америки, у которых стоит этот фильм в афише, совершать телефонные звонки – это похоже уже на телефонный терроризм».

          Первушин также раскрыл личность главного борца с «Т-34» – это живущий в Бостоне активист движения Arts against aggression (Искусство против агрессии) Дмитрий Смелянский.

          Ранее он безуспешно пытался сорвать американские концерты российских дирижеров Владимира Спивакова и Валерия Гергиева, поскольку они выступали в Крыму после 2014 года.

          Действительно, в Facebook-аккаунте Arts Against Aggression Смелянский и другие эмигранты на чистом русском языке обсуждают, как следует срывать показы «Т-34» в американских и канадских городах.

          В заглавном посте опубликованы адрес электронной почты и телефон владельца бостонского кинотеатра. Почему-то у администрации Facebook это не вызвало нареканий, хотя в правилах этой социальной сети есть пункт про недопустимость публикации чьей-либо личной информации без разрешения.

          Самое примечательное в том, что Смелянский, судя по его личному аккаунту, не «украинский радикал», а обычный эмигрант-антисоветчик четвертой («колбасной») волны. Еврей, уехавший в США с территории Белоруссии.

          До сентября прошлого года он вообще не писал в личном аккаунте на политические темы, но подобно многим эмигрантам его возраста демонстрирует хорошую погруженность в советскую и российскую массовую культуру: цитирует фильмы, мультфильмы и песни Сергея Шнурова.

          В сентябре 2018-го он создал петицию на Change.org, в которой протестовал против продажи футболок с советской символикой. «Мой отец родился, когда дед уже сидел в сталинской тюрьме. Как и миллионы советских граждан он сидел по анонимному доносу. Ему повезло вырваться из сталинских застенок, а моему отцу узнать своего отца, а мне – деда. Для меня майки с советской символикой, продаваемые американским ритейлером Walmart, – это личное оскорбление и плевок в душу», – писал тогда Смелянский.

          Дмитрий Смелянский (фото: facebook.com/dsmelansky)
          Дмитрий Смелянский (фото: facebook.com/dsmelansky)

          То есть человек эмигрировал много лет назад, по-прежнему ненавидит как СССР, так и современную Россию, но на советское кино и песни Шнурова ненависть не распространяется, а на дирижеров Гергиева и Спивакова – распространяется.

          По своей личной инициативе организовал кампанию против «Т-34». И когда нестойкие владельцы бостонского и сан-францисского кинотеатров поддались на звонки активистов, среди которых есть как украинцы, так и эмигранты из других бывших советских республик, как чертик из коробочки возникло посольство Украины, которое объявило кампанию делом рук «представителей украинского сообщества». Ловкость рук и никакого мошенничества.

          Сам Смелянский, судя по всему, не в претензии. Ему в его борьбе против культурной экспансии бывшей родины такой союзник, как целое иностранное посольство (пусть даже украинское), не помешает.

          Бессмысленно пытаться усовестить еврея Смелянского и объяснять, что, выступая против «Т-34», он по сути солидаризируется с гитлеровцами и бандеровцами, которые уничтожали его белорусских предков. На Украине до сих пор живет большая еврейская диаспора, ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни лидер президентской гонки Владимир Зеленский не скрывают своего происхождения, но вынуждены не просто мириться с бандеровцами, а активно поддерживать их.

          Просто запомним: никакие «украинские активисты» кампанию против «Т-34» не организовывали. Они украли ее у белорусского еврея средних лет, который не может простить России того, что его дед вместе с миллионами русских, украинцев, евреев и представителей десятков других национальностей сидел в ГУЛАГе.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............