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17 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

Танки Т-34 специальным эшелоном следуют через всю страну – и их торжественно встречают на каждой станцииФото: twitter.com/mod_russia
Минобороны устроило мощную пропагандистскую акцию – прямо сейчас через всю страну идет целый эшелон легендарных танков Т-34. Официально заявляется, что танки «возвращаются на родину» из Лаоса, чтобы участвовать в парадах и сниматься в исторических фильмах. Каково на самом деле происхождение этих машин и действительно ли в России их совсем не осталось? Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Пора просыпаться от летаргического сна

Антон Любич, экономист
Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
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Немцы боятся надевать «желтые жилеты»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Народный бунт после введения экологического налога во Франции и тишина в Германии после запрета автомобилей со старыми дизельными двигателями (касается миллионов граждан) – диагноз. Дело не в инертности немцев. Все гораздо страшнее. Подробности...
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Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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          В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей

          Танки Т-34 специальным эшелоном следуют через всю страну – и их торжественно встречают на каждой станции   17 января 2019, 10:02
          Фото: twitter.com/mod_russia
          Текст: Виктор Сокирко

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          Минобороны устроило мощную пропагандистскую акцию – прямо сейчас через всю страну идет целый эшелон легендарных танков Т-34. Официально заявляется, что танки «возвращаются на родину» из Лаоса, чтобы участвовать в парадах и сниматься в исторических фильмах. Каково на самом деле происхождение этих машин и действительно ли в России их совсем не осталось?

          По стечению обстоятельств начало 2019-го в России стало «годом танка» Т-34. 1 января состоялась одноименная премьера кинофильма «Т-34», а 9 января во Владивосток пароходом прибыли 30 танков Т-34-85, ранее стоявших на вооружении армии Лаоса. Типа вернулись на родину.

          Оба события вызвали большой резонанс и привлекли массовое внимание – движущийся по стране эшелон с танками, как и фильм, собирает немало зрителей на промежуточных остановках. Что же это за ценный груз, о получении которого, как утверждают, хлопотал сам российский министр обороны Сергей Шойгу, и зачем он нам нужен?

          Если с бюджетом кинофильма «Т-34» все прозрачно – за первый день проката он собрал более 111 млн рублей, а дальше еще больше, то вот с ценностью лаосских «тридцатьчетверок» не все понятно. В Минобороны утверждают, что прибывшие во Владивосток из Вьентьяна бэушные танки достались России совершенно бесплатно. Рыночная стоимость «раритетов», большей степенью подделок, варьируется в районе 10–12 млн рублей. Утверждается, что эти Т-34 понадобились как музейные экспонаты и реквизиты для съемок исторических фильмов.

          Наблюдательные эксперты обратили внимание и на тот факт, что Т-34-85 из лаосской партии не являются изделиями отечественной танковой промышленности. Внешне практически неотличимые от оригинала, они, скорее всего, были произведены либо в Чехословакии, либо в Польше. Возможно, и в Югославии. Все эти страны получили лицензию на их производство от СССР в 1949 году, после окончания Великой Отечественной войны.

          Советский Союз танки Т-34-85 в Лаос напрямую не поставлял, в отличие от более поздних Т-54, Т-55 и ПТ-76, так что говорить о возвращении танков на родину нет смысла. Если только часть из них не попали в Лаос через Вьетнам, но, судя по внешнему виду и техническому состоянию, эти боевые машины были изготовлены уже не в Советском Союзе.

          После войны танки Т-34 поступали на вооружение армии Северной Кореи и Китая. В последующие годы «тридцатьчетверка» (в основном чехословацкого и польского производства) поставлялась во многие государства, в том числе стран – участниц Варшавского договора. Кроме того, она состояла на вооружении армий Албании, Анголы, Конго, Кубы, Вьетнама, Монголии, Египта, Гвинеи, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Мали, Сирии и даже Финляндии. Эти танки приняли активное участие во многих вооруженных конфликтах, а в ряде стран до сих пор стоят на вооружении. Были они и на вооружении Лаоса, который сейчас переоснащает свой бронетанковый парк современными машинами российского производства.

          Еще вопрос – если танки из Лаоса прибыли в Россию посредством участия в этой «сделке» Минобороны, то они, по идее, должны быть приняты на баланс военного ведомства. То есть должен быть сформирован штат танкового батальона. По три танка во взводе, девять в роте плюс командирский, в батальоне как раз тридцать машин. Соответственно, это как минимум пять-шесть офицерских должностей, три-четыре техника и 30 механиков-водителей. На содержание и эксплуатацию танков потребуется расход топлива и запасных частей.

          За какой воинской частью будут закреплены Т-34, которые в боевом плане по современным требованиям к боевым машинам не представляют особой ценности?

          Станут на баланс парка «Патриот», который находится в ведении Минобороны? Там уже есть три аналогичных танка «на ходу», которые принимают участие в военно-исторических мероприятиях, в том числе в Параде Победы на Красной площади. Зачем тогда еще 30 дополнительно?

          Если Т-34 из Лаоса закрепят за киностудией, например «Мосфильмом», то кто будет их там содержать и обслуживать? Даже несмотря на возросшую привлекательность военно-патриотических фильмов (нынешний пример с «Т-34» в этом плане показателен), подобное количество танков никакая киностудия не «переварит».

          «История с возвращением танков носит в большей степени показушный характер, – считает директор Центра стратегии технологий Руслан Пухов. – Даже если они переданы бесплатно, без взаимозачета за поставки российских вооружений в Лаос, ценность их весьма сомнительна. В том числе из-за их чешского происхождения, что будет нивелировать историческую ценность этих машин в военных парадах в честь Дня Победы. Вероятно, что и сам Шойгу, когда принимал решение забрать Т-34, не задумывался об их производителе – нынешней стране НАТО. Для этих целей могли бы использовать и «настоящие» Т-34, находящиеся на консервации».

          Доподлинных сведений о находящихся на хранении танков Т-34 в российских арсеналах нет. В самом Минобороны сейчас отрицают их наличие, хотя еще с десяток лет назад их было достаточное количество, по крайней мере на Дальнем Востоке, где после окончания Второй мировой и осталась большая часть этих танков. Вероятно, что проводимая экс-министром обороны Анатолием Сердюковым активная утилизация армейской техники коснулась и легендарных «тридцатьчетверок». Т-34 пускали на металлолом и ранее, в частности 206-й бронетанковый ремонтный завод в Уссурийске отправил на переплавку несколько тысяч танков.

          Известно, что сейчас Минобороны приняло решение о снятии с консервации и модернизации порядка 6 тыс. старых танков – прежде всего Т-62, Т-80 и Т-72. Т-34 в этих списках не значится, но это не значит, что в военной «заначке» не сохранилась сотня-другая легендарных «тридцатьчетверок».

          Ну и, наконец, по официальным данным, в России больше тысячи танков находится в качестве памятников в городах и поселках – как и на пространстве многих других осколков бывшего СССР. И нельзя сказать, что эти танки какие-то недееспособные, – были сообщения о том, что подобную машину спустили с постамента и использовали в боевых действиях в Донбассе.

          Словом, даже если оставить за скобками «возвращение на родину» танков, которые никогда в России и не были, в этой истории в любом случае сохраняется целый ряд странностей и загадок.


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