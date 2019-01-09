Найдено применение поставленным в Россию десяткам Т-34

Руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества (РВИО) Надежда Усманова рассказала о том, как можно применить прибывшие из Лаоса «тридцатьчетверки».

По ее словам, советские танки можно использовать при реконструкциях сражений Великой Отечественной войны, парадах Победы, а также для съемок исторических фильмов и обновления экспозиций музеев, передает РИА «Новости».

«Мы бы с удовольствием взялись за то, чтобы эти танки – раз они на ходу и будут находиться в Московской области – использовать во время военно-исторических реконструкций, мероприятий, которых запланировано достаточно много на этот год», – рассказала Усманова.

В частности, по ее словам, технику после необходимой подготовки можно использовать в реконструкции «Москва за нами. 1941 год», которую каждый год проводят на Бородинском поле в октябре.

«Проходят и другие реконструкции, парады и марши: в Смоленской, Ленинградской областях. Может быть, весной, ко Дню Победы, удастся сделать марш-пробег. Но это зависит от состояния, в котором находятся танки. Они потребуют осмотра, чтобы понять, насколько активно их можно использовать», – пояснила руководитель департамента.

Переданные Лаосом танки Т-34 будут состоять на балансе Министерства обороны, с которым при проведении военно-исторических реконструкций тесно сотрудничает с РВИО.

В среду Минобороны Лаоса передало России 30 исправных танков, которые преодолели 4,5 тыс. км морским путем, чтобы вернуться на родину.

Ранее на видео показали маневры Т-34, которые состоят на вооружении в лаосской армии как полноценные боевые единицы.