В США сравнили танки Т-34 и «Шерман»

В США сравнили сильные и слабые стороны танков Т-34 и M4 Sherman, отметив, что боевые машины имеют во многом схожие характеристики.

В статье американского журнала The National Interest указывается, что одно из преимущество американского танка M4 Sherman и британского Cromwell перед ранними Т-34 заключалось в численности экипажа – пять человек против четырех у Т-34; при этом советская боевая машина обладала неудобной эргономикой и тесной башней, передает РИА «Новости».

Кроме того, в СССР на начальном этапе войны радиоприемники устанавливались только на командирские машины, из-за чего советские танкисты не могли быстро реагировать на изменяющуюся обстановку на поле боя.

Бронирование сравниваемых танков было во многом схожим, однако начиная с 1942 года, когда у Германии появились длинноствольное 75-миллиметровое орудие и мощные пушки танков «Тигр» и «Пантера», их броня перестала быть проблемой для противника.

При этом M4 Sherman стал известен как танк, который после попадания мог «вспыхнуть» из-за возгорания боекомплекта, что привело к появлению модификаций машины со специальной защитой боеукладкой.

В свою очередь, у Т-34 присутствовала другая проблема: из-за особенности брони после попадания в танк без пробития внутри него могли образовываться осколки.

Вооружение сравниваемых танков также было схожим: на M4 Sherman и Cromwell устанавливалось 75-миллиметровое орудие, на Т-34 –76-миллиметровая пушка.

Эти орудия с успехом поражали немецкие танки Pz. III, Pz. IV, а также машины на их базе, но не могли бороться с мощной лобовой броней «Тигров» и «Пантер».

По этой причине в 1944 году появились новые модели танков союзников: Т-34-85 у СССР, M4A3E8 у США и Sherman Firefly у Великобритании, обладающие орудиями с улучшенной бронепробиваемостью.

Отмечается, что советский танк обладал более мощной 85-миллиметровой пушкой и более защищенной башней, при этом его экипаж был увеличен до пяти человек.

Танки обладали и схожей подвижностью, при этом из-за подвески и широким гусеницам Т-34 отлично проявил себя в непростых условиях Восточного фронта. Однако советский танк, как утверждает американское издание, мог часть ломаться, в то время как M4 Sherman приобрел репутацию очень надежной машины.

Особенно отмечается дешевизна и простота производства Т-34 – Россия произвела «ошеломляющие» 84 тыс. «тридцатьчетверок», в то время как США произвели 49 тыс. M4 Sherman, а Великобритания – всего лишь 6 тыс. танков Cromwell.

Данные боевые машины обладали достаточными характеристиками для выполнения боевых задач и могли массово производиться в беспрецедентных масштабах, что в полной мере позволило СССР и США использовать свой мощный промышленный потенциал для победы над Третьим Рейхом, заключает The National Interest.