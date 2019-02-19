В Домодедово объяснили появление части колеса на ВПП

Часть колеса на летном поле аэропорта Домодедово осталась после посадки одного из самолетов.

Такое объяснение дали в аэрогавани. «После посадки воздушного судна на ВПП осталась часть пневматика (колеса). Для того, чтобы гарантировать безопасность выполнения полетов аэродромная служба провела осмотр и уборку полосы. Процедура заняла менее пяти минут. В это время один из самолетов ушел на второй круг», - пояснила РИА «Новости» пресс-служба аэропорта.

По данным СМИ, инцидент произошел 15 февраля, не сразу в итоге смог приземлиться самолет из Оша.

Как сообщалось 9 февраля, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сел в Шереметьево из-за отказавшей гидравлики, посадка прошла благополучно.