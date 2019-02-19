Туск заявил о невозможности существования Европы без Украины

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что не представляет «справедливую Европу» без «независимой Украины».

«Когда мы, поляки, начинали свой путь в Европу, папа Иоанн Павел II сказал миру, что нет справедливой Европы без независимой Польши. Тут и сейчас хочу сказать, что нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, нет Европы без Украины», – передает РИА «Новости» слова Туска.

Бывший премьер-министр Польши сделал это заявление в Верховной раде и выступал на украинском языке.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что только членство страны в составе Европейского союза и НАТО сможет гарантировать ей государственную независимость и безопасность.

Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявлял, что при вступлении в Евросоюз Украина рискует лишиться части территорий, присоединенных к ней после Второй мировой войны