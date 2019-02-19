И.о. главы Дзержинского задержан по подозрению во взятке

Исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко подозревается в получении взятки в 20 тыс. долларов.

«По данным следствия, 18 февраля Грибинюченко на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 20 тыс. долларов», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Москве.

За эти деньги чиновник обещал покровительство одной из организаций при исполнении контрактов с администрацией Пушкинского района Московской области.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Грибинюченко возглавлял Пушкинский район.