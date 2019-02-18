Британский журналист объяснил, почему США нужно считать колониальной империей

Журналист британского издания The Guardian Дэниэл Иммервар обратил внимание на то, почему жителям США нравится представлять страну республикой, в то время как на самом деле страна много десятков лет была империей со своими колониями.

Перевод статьи предоставлен «Иносми.ру».

Иммервар обратил внимание читателя на такое понятие, как «Большие Соединенные Штаты», как страну называли на рубеже 19-го и 20-го столетий. К основной «материковой части» следует относить и множество других территорий, так или иначе подконтрольных США – Пуэрто-Рико, Гуам, Самоа, Виргинские острова, Северные Марианские острова и т.д.

«На самом деле, многие люди даже не знают о том, что у нас есть заморские владения. Они убеждены, что империи есть только у иностранцев, таких как британцы. Американцы порой приходят в изумление, слыша о том, что у нас тоже «империя», – привел Иммервар цитату из правительственного доклада США времен Второй мировой войны.

Также он обратил внимание на экономическую экспансию Соединенных Штатов после окончания Второй мировой.

«Критики в Европе ощущали, как континент наводняет американская коммерция. Сегодня, когда мировой бизнес оперирует долларами, а рестораны «Макдоналдс» есть в 100 с лишним странах, становится понятно, что у них были основания для таких заявлений», – пояснил автор текста.

Кроме этого были и военные интервенции, обратил внимание Иммервар. Среди них самыми известными кампаниями стали Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан, но были и менее заметные операции.

«С 1947 года вооруженные силы США отправлялись за рубеж для участия в конфликтах или реально в них участвовали 211 раз, и было это в 67 странах. Хотите, называйте это миротворчеством, а хотите – называйте империализмом. Но эта страна явно не скромничала и совала свои руки куда хотела», – отметил автор.