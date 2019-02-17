На Западе заявили о намерении США свергнуть власть в Иране по иракскому сценарию

США стремятся свергнуть режим в Иране по сценарию, схожему с иракскому, с привлечением помощи Израиля и Саудовской Аравии, пишет El Periódico.

Издание пишет о саммите по Ближнему Востоку в Варшаве, который в реальности нужен был для того, чтобы «взять Иран на мушку», передает RT.

В саммите приняли участие представители 60 стран. Планировалось опровергнуть доводы ЕС о необходимости сохранить подписанное с Ираном соглашение по денуклеаризации. Участвовали в саммите в том числе израильский премьер Биньямин Нетаньяху и вице-президент США Майк Пенс, которые навязывали точку зрения, что Иран – это региональная угроза, пишет издание.

«Зазвучали барабаны войны», – пишет El Periódico.

Издание полагает, что сейчас повторяется сценарий, который предшествовал вторжению в Ирак в марте 2003 года – никто не утруждает себя даже подбором синонимов, чтобы хоть чуть-чуть завуалировать происходящее. Это полная копия того, что происходило перед операцией в Ираке, подчеркивает газета.

Издание напоминает, что в 2002 году Нетаньяху в конгрессе США «гарантировал огромные позитивные эффекты» для региона в случае свержения Саддама Хуссейна. После этого начались конфликты в Ираке и Сирии, которые жизни сотен тысяч человек, а миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушились две светские страны, появилось «Исламское государство*», пишет портал.

Теперь Нетаньяху снова говорит, что после свержения иранского режима будет мир и демократия. Кроме того, в Варшаве он провел встречи даже с руководителями тех арабских стран, с которыми Израиль не поддерживает дипломатических отношений. С Саудовской Аравии, пишет El Periódico, Нетаньяху «идет рука об руку» по многим вопросам, а Эр-Рияд как раз относится к тем, кто больше всего заинтересован в войне против Ирана.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об агрессивных заявлениях Нетаньяху на саммите в Варшаве в отношении Ирана.