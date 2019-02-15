Расследование по одному из дел экс-замглавы ФСИН Коршунова завершили

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что расследование уголовного дела против бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова и его соучастников завершилось.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексея Данилова», – цитирует РИА «Новости» Петренко.

По ее словам, уголовное дело в отношении Коршунова, Алексеевой и Данилова направили в прокуратуру, чтобы утвердить обвинительное заключение. Второе делов отношении Корунова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в городе Симферополь продолжается.

В сентябре 2017 года замдиректора ФСИН задержали по подозрению в должностных преступлениях. Его обвинили в двух эпизодах преступлений по статье о растрате средств в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы отправил Коршунова в СИЗО. При этом сам заместитель главы ФСИН своей вины так и не признал. Позже на него было заведено еще одно уголовное дело. В конце 2018 года к 2,5 годам колонии общего режима приговорили одну из сообщниц экс-замглавы ФСИН предпринимательницу Марину Дюкову.