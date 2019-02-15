Медведев призвал составить социальный потрет бедности в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главами российских регионов высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности – чтобы, как и во всем мире, учитывать расходы семей.

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», – приводит его слова ТАСС.

Это позволило бы избежать ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому что, как выразился Медведев, ее «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Невозможной станет и ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги еще и от государства, заметил председатель правительства.

Он напомнил, что 19 млн россиян имеют доход ниже прожиточного минимума. При этом решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и стандартного набора обезличенных данных.

«А нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», – призвал Медведев. Он потребовал учитывать специфику потребностей, посмотреть на уровень образования, возможностей, состояния здоровья, чтобы принимать решение о том, как помогать человеку выбраться из непростой ситуации.

Медведев заметил, что современные технологии позволяют легко решить эту задачу. Так, в ФНС разработали программный продукт, который позволяет увидеть имущественный статус человека и прояснить многие другие вопросы.

Главной задачей является адресная помощь, подчеркнул премьер-министр.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что самым бедным российским регионом является Республика Тыва, где этот показатель составляет 41,5% от численности населения.