Назван самый бедный регион России

Самым бедным российским регионом является Республика Тыва, где этот показатель составляет 41,5% от численности населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей [в субъекте] – порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, и семьи живут на пособие», – приводит ее слова ТАСС.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году – реализация национальных проектов.

Напомним, Росстат собирается с 2020 года изменить методику исследования уровня бедности в России, включив в него женщин с детьми до шести лет.