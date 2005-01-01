Суд в США распорядился обнародовать протокол вскрытия тела Лесина

Суд Вашингтона распорядился обнародовать протокол патологоанатомического исследования тела бывшего министра печати России Михаила Лесина, который умер в США в 2015 году.

Протокол должны обнародовать «не позднее завершения рабочего дня 20 февраля», передает ТАСС.

Предоставить информацию о вскрытии тела Лесина требовал корреспондент финансируемой правительством США радиостанции Майк Экел, власти американской столицы были против.

Полиция Вашингтона подчеркнула, что по-прежнему не считает смерть Лесина убийством.

В январе 2018 года ФБР обнародовало материалы, которые подтверждают его смерть от несчастного случая. Тело Лесина обнаружили в гостинице в центре Вашингтона.

Расследование по этому делу завершено.

Главный судмедэксперт округа Колумбия назвала в качестве причины смерти «несчастный случай», второстепенной причиной стало «сильное отравление алкоголем».

Экс-сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил утверждал, что Лесин был якобы убит по заказу некоего российского олигарха.