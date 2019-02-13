Минюст разъяснил ситуацию с содержанием студентов родителями

Министерство юстиции России пояснило, что инициатива с содержанием обучающихся на очном отделении совершеннолетних может коснуться только детей из неполных семей.

«Сейчас фактически все расходы по содержанию совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме, возлагаются на родителя, проживающего с ребенком, поскольку по достижении 18 лет дети перестают получать алименты от другого родителя. Учитывая, что в настоящее время общепринятый период обучения детей выходит за пределы 18 лет, возникает системная диспропорция в несении расходов на содержание ребенка, что негативно отражается на качестве и так непростой жизни неполной семьи», – цитирует «Интерфакс» слова Минюста.

По данным ведомства, к ним «поступает множество обращений граждан, являющихся родителями в неполных семьях, с просьбой закрепить в Семейном кодексе РФ обязанность родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, поскольку у таких лиц отсутствует возможность одновременно работать и получать образование».

В ведомстве отметили, что «данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки».

В министерстве юстиции особо отметили, что окончательное решение по данной инициативе пока не принято.

«Конкретные параметры инициативы еще будут определяться, в том числе с учетом результатов широкого общественного и экспертного обсуждения. В настоящее время окончательное решение по данному вопросу не принято, подготовка соответствующего проекта нормативного правового акта не осуществляется», – подвели итоги в ведомстве.

Напомним, глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать несовершеннолетних детей, проходящих очное обучение в вузах и установить минимальный размер алиментов.